Минтранс готов жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа в Шереметьево

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в московском аэропорту "Шереметьево", если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки, руководству настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала, сообщает ведомство.

В "Шереметьево" с пятницы наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.

"Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту "Шереметьево", если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении ведомства.

"Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани", - говорится в сообщении.