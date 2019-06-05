Словакия закупит российское топливо для АЭС на 630 миллионов евро

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Словакия закупит российское топливо для своих атомных электростанций на 630 миллионов евро, сообщил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

"Я очень рад, что Slovenske elektrarne подписали контракт с АО "ТВЭЛ" и будет поставляться ядерное топливо на 630 миллионов. Надеемся, что это также будет стабилизировать нашу энергетическую промышленность", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве в среду.

По итогам этих переговоров топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года.

Это дополнение к генеральному контракту между ТВЭЛ и Slovenske elektrarne было подготовлено по итогам победы российской компании в международном тендере на топливообеспечение атомных электростанций Словакии. Российское ядерное топливо будет поставляться на четыре действующих словацких атомных энергоблока с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС "Богунице" и АЭС "Моховце", а также на два строящихся блока АЭС "Моховце" (также с реакторами ВВЭР-440).

Атомная генерация общей электрической мощностью 1816 МВт является основой энергосистемы Словакии. Два блока второй очереди АЭС "Богунице" и два блока АЭС "Моховце" ежегодно производят порядка 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 55% всей выработки электроэнергии в стране. Доля АЭС в энергобалансе Словакии – одна из самых высоких в мире, и в ближайшее время она, как планируется, еще больше возрастет после ввода в эксплуатацию третьего и четвертого блоков АЭС "Моховце".