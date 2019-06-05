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РИА Новости
Ядерные технологии

Словакия закупит российское топливо для АЭС на 630 миллионов евро

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Словакия закупит российское топливо для своих атомных электростанций на 630 миллионов евро, сообщил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.
"Я очень рад, что Slovenske elektrarne подписали контракт с АО "ТВЭЛ" и будет поставляться ядерное топливо на 630 миллионов. Надеемся, что это также будет стабилизировать нашу энергетическую промышленность", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве в среду.
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По итогам этих переговоров топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года.
Это дополнение к генеральному контракту между ТВЭЛ и Slovenske elektrarne было подготовлено по итогам победы российской компании в международном тендере на топливообеспечение атомных электростанций Словакии. Российское ядерное топливо будет поставляться на четыре действующих словацких атомных энергоблока с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС "Богунице" и АЭС "Моховце", а также на два строящихся блока АЭС "Моховце" (также с реакторами ВВЭР-440).
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Атомная генерация общей электрической мощностью 1816 МВт является основой энергосистемы Словакии. Два блока второй очереди АЭС "Богунице" и два блока АЭС "Моховце" ежегодно производят порядка 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 55% всей выработки электроэнергии в стране. Доля АЭС в энергобалансе Словакии – одна из самых высоких в мире, и в ближайшее время она, как планируется, еще больше возрастет после ввода в эксплуатацию третьего и четвертого блоков АЭС "Моховце".
Топливная компания ТВЭЛ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
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Ядерные технологииПетер ПеллегриниРосатомСловакияЭкономика
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