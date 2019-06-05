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РИА Новости

В Магнитогорске ветер сорвал крышу здания "Почты России"

Вчера, 16:22
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Частичное повреждение кровли на двухэтажном здании "Почты России" в Магнитогорске. 5 июня 2019
Частичное повреждение кровли на двухэтажном здании Почты России в Магнитогорске. 5 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сильный ветер в среду днем сорвал кровлю со здания "Почты России" в Магнитогорске Челябинской области, погибших и пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в среду днем поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли на двухэтажном здании "Почты России", находящемся в Магнитогорске на улице Вокзальная. На место прибыли силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"В момент происшествия в здании находилось 36 человек. Погибших и пострадавших нет. Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия привлечен 21 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра, в Челябинской области 5 июня прошли сильные дожди, грозы, шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
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