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РИА Новости

Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на посольство в Киеве

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года
Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года
© РИА Новости / Стрингер
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Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие установило, что к нападению на посольство России в Киеве в марте 2016 года причастна гражданка Украины Ирма Крат, решением суда она заочно арестована, сообщает пресс-служба СК РФ.
© Фото опубликовано СК РФГражданка Украины Ирма Крат
Гражданка Украины Ирма Крат
© Фото опубликовано СК РФ
Гражданка Украины Ирма Крат
В релизе отмечается, что с 5 по 10 марта 2016 года несколько человек, понимая, что посольство РФ на Украине находится под международной защитой, неоднократно совершали нападения на него для осложнения отношений между двумя странами.
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Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" на УкраинеКак подчеркнули в посольстве, подобная политика чревата "погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
"Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Расследование дела по статье УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" продолжается.
Слабоумие и отвага
1 октября 2018, 20:15
Слабоумие и отвага
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