Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на посольство в Киеве

Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года. Архивное фото

Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие установило, что к нападению на посольство России в Киеве в марте 2016 года причастна гражданка Украины Ирма Крат, решением суда она заочно арестована, сообщает пресс-служба СК РФ.

© Фото опубликовано СК РФ Гражданка Украины Ирма Крат © Фото опубликовано СК РФ Гражданка Украины Ирма Крат

В релизе отмечается, что с 5 по 10 марта 2016 года несколько человек, понимая, что посольство РФ на Украине находится под международной защитой, неоднократно совершали нападения на него для осложнения отношений между двумя странами.

"Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.