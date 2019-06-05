В Москве объявили шорт-лист премии "Большая книга"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двенадцать произведений, в том числе биография "Венедикт Ерофеев", романы Гузель Яхиной "Дети мои", Романа Сенчина "Дождь в Париже" вошли в шорт-лист национальной литературной премии "Большая книга", полный список объявил в среду председатель экспертного совета премии Михаил Бутов.

В список вошли биография "Венедикт Ерофеев" писателей Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, романы Гузель Яхиной "Дети мои", Романа Сенчина "Дождь в Париже", "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревича, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Все способны дышать дыхание" Линор Горалик, "Калечина-Малечина" Ксении Некрасовой, "Опосредованно" Алексей Сальникова, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Рай земной" Сухбата Афлатуни и "Собачий лес" Александра Гоноровского.

Горалик призналась журналистам, что номинируется на "Большую книгу" впервые, ей очень приятно находиться среди авторов, которые ей очень нравятся.

После объявления списка финалистов начнет работу жюри премии – Литературная академия. В составе жюри ежегодно работает более 100 профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Народное голосование начнется в июне на сайте о книгах LiveLib. В течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публикуются с разрешения правообладателей, желающие принять участие в отборе победителей, смогут прочесть их бесплатно на сайте или в приложении партнера премии – группы компаний "ЛитРес".