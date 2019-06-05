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РИА Новости
Культура

В Москве объявили шорт-лист премии "Большая книга"

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБукинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале "Красная площадь 2019"
Букинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале Красная площадь 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Букинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале "Красная площадь 2019". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двенадцать произведений, в том числе биография "Венедикт Ерофеев", романы Гузель Яхиной "Дети мои", Романа Сенчина "Дождь в Париже" вошли в шорт-лист национальной литературной премии "Большая книга", полный список объявил в среду председатель экспертного совета премии Михаил Бутов.
В список вошли биография "Венедикт Ерофеев" писателей Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, романы Гузель Яхиной "Дети мои", Романа Сенчина "Дождь в Париже", "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревича, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Все способны дышать дыхание" Линор Горалик, "Калечина-Малечина" Ксении Некрасовой, "Опосредованно" Алексей Сальникова, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Рай земной" Сухбата Афлатуни и "Собачий лес" Александра Гоноровского.
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
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Горалик призналась журналистам, что номинируется на "Большую книгу" впервые, ей очень приятно находиться среди авторов, которые ей очень нравятся.
После объявления списка финалистов начнет работу жюри премии – Литературная академия. В составе жюри ежегодно работает более 100 профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.
Народное голосование начнется в июне на сайте о книгах LiveLib. В течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публикуются с разрешения правообладателей, желающие принять участие в отборе победителей, смогут прочесть их бесплатно на сайте или в приложении партнера премии – группы компаний "ЛитРес".
"Большая книга" - национальная литературная премия, учрежденная в 2005 году. Соучредители премии являются министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
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КультураМихаил БутовЕвгений ВодолазкинМинистерство культуры РФБольшая книгаВенедикт ЕрофеевМоскваРоссия
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