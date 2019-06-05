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РИА Новости

В США осудили мужчину, шантажировавшего Сингапур данными о больных ВИЧ

Вчера, 16:13
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд присяжных в американском штате Кентукки признал виновным мужчину, завладевшего данными 14,2 тысячи ВИЧ-инфицированных людей и угрожавшего властям Сингапура выложить их в открытый доступ в интернет, сообщает газета Straits Times.
В январе телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Сингапура сообщил, что данные около 14,2 тысячи человек, имеющих ВИЧ-положительный статус, попали в открытый интернет-доступ в стране. Среди пострадавших 5,4 тысячи сингапурцев и 8,8 тысячи иностранцев. По информации минздрава, данные находились у гражданина США Михи Фарреры Брошеза, состоявшего в отношениях с сингапурским врачом Лером Теком Сиангом, который возглавлял национальное управление здравоохранения и имел доступ к реестру ВИЧ. В мае 2016 года министерство узнало, что Брошез обладает конфиденциальными данными, его имущество обыскали, и полиция изъяла материалы. Спустя два года, в мае 2018 года, после того как Брошез был депортирован из Сингапура, ведомство получило информацию о том, что он сохранил часть конфиденциальных документов.
9 мая, 16:23
Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных
Как сообщает издание, в январе и феврале этого года Брошез направил властям Сингапура два письма, в которых угрожал осуществить дальнейшую утечку в сеть данных людей с ВИЧ-диагнозом. На слушании во вторник он был признан виновным в попытках шантажировать правительство Сингапура. Суд также признал его вину в незаконном хранении данных.
Адвокат Брошеза заявил, что его подопечный не намеревался шантажировать правительство, но хотел, чтобы люди знали об уязвимости базы данных Сингапура. Брошез признал, что выкладывал данные в сеть, но уточнил, что не он стоял за изначальным сливом личной информации людей в интернет в 2016 году. Он подчеркнул, что также хотел продемонстрировать необходимость анонимности при сборе данных у ВИЧ-инфицированных людей.
По данным издания, приговор в отношении американца будет озвучен 27 сентября. За предъявленные обвинения ему грозит до 9 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Сингапур (страна)СШАВ мире
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