Участники мотопробега из Пекина добрались до Москвы

"Хочется поблагодарить наших родителей, которые связали нас с Китаем, а мы, в свою очередь, передаём эстафету нашим детям. Отношения – это прежде всего связи между людьми, и наш пробег рассчитан на то, чтобы укрепить связи между мотоклубами. Благодаря такой уникальной поездке из Пекина до Санкт-Петербурга через две большие страны мы имеем возможность рассказать людям о тех местах, которых нет в путеводителях", - сказал Феоктистов.