Участники мотопробега из Пекина добрались до Москвы

МОСКВА, 5 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Участники российско-китайского мотопробега "Дорога дружбы" прибыли в Москву; во вторник в парке "Сокольники" их торжественно встретили представители посольства КНР в Москве, посол РФ в Китае Андрей Денисов, журналисты и друзья, сообщает Sputnik.
Байкеры начали свое путешествие в конце апреля в Пекине и добрались до Москвы, преодолев 8000 километров. Но останавливаться на этом они не собираются - уже на следующий день участники мотопробега отправились в северную столицу России - Санкт-Петербург.
Как отметил вице-президент мотоклуба "Риск" Юрий Феоктистов, каждый из участников присоединился к пробегу по разным причинами, но всех их связывает любовь к Китаю.
"Хочется поблагодарить наших родителей, которые связали нас с Китаем, а мы, в свою очередь, передаём эстафету нашим детям. Отношения – это прежде всего связи между людьми, и наш пробег рассчитан на то, чтобы укрепить связи между мотоклубами. Благодаря такой уникальной поездке из Пекина до Санкт-Петербурга через две большие страны мы имеем возможность рассказать людям о тех местах, которых нет в путеводителях", - сказал Феоктистов.
© Sputnik / Кристина СавицкаяУчастники российско-китайского мотопробега "Дорога дружбы"
© Sputnik / Кристина Савицкая
Участники российско-китайского мотопробега "Дорога дружбы"
По пути байкеры совершили остановки в Манчжурии, а также в Улан-Удэ, Новосибирске, Казани и других городах, где к ним присоединились местные мотоклубы. Китайский участник мотопробега Вэй Вэй поделился с корреспондентом Sputnik своими впечатлениями: "Почти в каждом городе на пути нас встречали дети с приветственными словами! Впечатления остались только положительные!"
Это уже третий российско-китайский мотопробег. В этом году он проходит под знаком 70-летия установления дипотношений между нашими странами. На будущий год мотоциклисты планируют совершить обратную поездку – из России в Китай.