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РИА Новости

Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии

Вчера, 16:10
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ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер Тереза Мэй и главы 15 государств принимают в среду участие в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки англо-американских войск в Нормандии.
В Порсмут, где проходит церемония, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Польши и Словакии. Организаторы сообщили о том, что на церемонию приехали 300 ветеранов-участников операции 1944 года, всем им более 90 лет. У морского музея в центре города развернута временная сцена, оборудованы ряды с несколькими сотнями кресел.
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
3 июня, 08:00
Долгожданное открытие Второго фронта
Выступая с речью, королева Великобритании рассказала, что не в первый раз участвует в юбилейных торжествах по случаю высадки в Нормандии и всегда думает о том, что очередная церемония может стать для нее последней.
"Но поколение той войны – мое поколение – стойкое. Семьдесят пять лет назад сотни тысяч молодых солдат, матросов, моряков и летчиков покинули этот берег ради свободы. Многие из них не вернулись, их героизм, отвага и самопожертвование никогда не будут забыты. Со всем смирением и радостью от имени моей страны и от имени всего свободного мира я говорю всем вам спасибо", - сказала Елизавета Вторая, обращаясь к ветеранам-участникам высадки.
Группа ветеранов вышла на сцену, ее приветствовали собравшиеся на площади перед сценой десятки тысяч человек.
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года
4 июня, 15:17
Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии
Лидеры государств также выступили на церемонии. Трамп прочел знаменитое обращение к нации, с которым президент Франклин Рузвельт выступил по радио в ночь высадки. Мэй прочла письмо капитана сухопутных сил Нормана Скиннера, которое он написал своей жене Глэдис 3 июня 1944 года. Скиннер высадился на берег Нормандии, однако уже на следующий день был убит. Неотправленное письмо нашли в кармане его кителя.
Страны-участницы празднований сделали совместное заявление, в котором подчеркивается важность того, чтобы "невообразимый ужас Второй мировой войны никогда не повторился".
"Мы вместе будем добиваться того, чтобы все мировые проблемы решались мирно", - говорится в заявлении, подписанном лидерами 16 стран.
Шестого июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт Второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника. По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта, и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении. -0-
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Эммануэль МакронДональд ТрампТереза МэйВеликобританияФранцияСШАВ мире
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