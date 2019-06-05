Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер Тереза Мэй и главы 15 государств принимают в среду участие в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки англо-американских войск в Нормандии.

В Порсмут, где проходит церемония, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Польши и Словакии. Организаторы сообщили о том, что на церемонию приехали 300 ветеранов-участников операции 1944 года, всем им более 90 лет. У морского музея в центре города развернута временная сцена, оборудованы ряды с несколькими сотнями кресел.

Выступая с речью, королева Великобритании рассказала, что не в первый раз участвует в юбилейных торжествах по случаю высадки в Нормандии и всегда думает о том, что очередная церемония может стать для нее последней.

"Но поколение той войны – мое поколение – стойкое. Семьдесят пять лет назад сотни тысяч молодых солдат, матросов, моряков и летчиков покинули этот берег ради свободы. Многие из них не вернулись, их героизм, отвага и самопожертвование никогда не будут забыты. Со всем смирением и радостью от имени моей страны и от имени всего свободного мира я говорю всем вам спасибо", - сказала Елизавета Вторая, обращаясь к ветеранам-участникам высадки.

Группа ветеранов вышла на сцену, ее приветствовали собравшиеся на площади перед сценой десятки тысяч человек.

Лидеры государств также выступили на церемонии. Трамп прочел знаменитое обращение к нации, с которым президент Франклин Рузвельт выступил по радио в ночь высадки. Мэй прочла письмо капитана сухопутных сил Нормана Скиннера, которое он написал своей жене Глэдис 3 июня 1944 года. Скиннер высадился на берег Нормандии, однако уже на следующий день был убит. Неотправленное письмо нашли в кармане его кителя.

Страны-участницы празднований сделали совместное заявление, в котором подчеркивается важность того, чтобы "невообразимый ужас Второй мировой войны никогда не повторился".

"Мы вместе будем добиваться того, чтобы все мировые проблемы решались мирно", - говорится в заявлении, подписанном лидерами 16 стран.