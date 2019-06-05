Париж ждет конструктивных переговоров по Донбасcу после назначения Кучмы

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. МИД Франции ожидает, что переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе возобновятся в конструктивном ключе после назначения Леонида Кучмы представителем Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил экс-президента Украины Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года. После назначения в понедельник Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.

"Господин Кучма имеет опыт работы в трехсторонней контактной группе, где он руководил деятельностью украинской делегации в последние годы. Мы надеемся, что обсуждения в рамках этой группы возобновятся в конструктивной атмосфере во время сессии, которая откроется в среду, 5 июня", - сообщил представитель МИД Франции в ходе брифинга.

Ранее в среду в Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Это первое заседание в Минске по Донбассу после выборов президента на Украине.