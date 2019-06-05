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РИА Новости

СМИ: мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море

Вчера, 16:04
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооружённые силы Мальты спасли 271 мигранта в ходе трех спасательных операций в Средиземном море во вторник и среду, сообщает издание Malta Today.
По данным издания, мигранты пересекали Средиземное море на лодках, которые начали терпеть бедствие в поисково-спасательной зоне страны.
В ходе первой операции во вторник ночью военные спасли 63 мигранта. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте мальтийского правительства. В пресс-релизе уточняется, что мигранты пересекали море на резиновой лодке.
Затем военные осуществили ещё две операции: группа из 61 мигранта была спасена во вторник, в среду утром военные спасли ещё одну группу из 147 человек, сообщает издание.
Издание отмечает, что общее количество лодок, отбывающих от берегов Африканского континента, увеличилось после улучшения погодных условий в Средиземном море.
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