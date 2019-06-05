СМИ: мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооружённые силы Мальты спасли 271 мигранта в ходе трех спасательных операций в Средиземном море во вторник и среду, сообщает издание Вооружённые силы Мальты спасли 271 мигранта в ходе трех спасательных операций в Средиземном море во вторник и среду, сообщает издание Malta Today

По данным издания, мигранты пересекали Средиземное море на лодках, которые начали терпеть бедствие в поисково-спасательной зоне страны.

В ходе первой операции во вторник ночью военные спасли 63 мигранта. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте мальтийского правительства. В пресс-релизе уточняется, что мигранты пересекали море на резиновой лодке.

Затем военные осуществили ещё две операции: группа из 61 мигранта была спасена во вторник, в среду утром военные спасли ещё одну группу из 147 человек, сообщает издание.