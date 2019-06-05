"Видели бы вы министров!" Ирена Понарошку раскритиковала "Чернобыль"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Популярная телеведущая Ирена Понарошку раскритиковала создателей сериала "Чернобыль". По ее мнению, актеры, выбранные на главные роли, не похожи на своих прототипов.

© Принт скрин irenaponaroshku в Инстаграм Принт скрин irenaponaroshku в Инстаграм © Принт скрин irenaponaroshku в Инстаграм

"Видели эту сцену, где тщедушный министр приезжает в щегольском костюмчике к шахтерам? Мне сейчас написала девочка, правнучка М.И. Щадова, который был тогда министром угольной промышленности..."

"Вот так он выглядел на самом деле. И я сразу узнала этого великана – Михал Иваныч был соседом по даче моих родителей! В скромном неохраняемом поселке на Калужском шоссе, где я выросла. Но зуб даю, что даже в 80 лет никто не посмел бы потрепать этого большого во всех смыслах человека по щеке, как в фильме...Интересно, почему режиссер решил представить его в сериале хилой канцелярской крысой", – написала Понарошку в сторис Инстаграм.

© HBO (2019-...), РИА Новости / Борис Приходько Слева - актер Майкл Коган в роли министра угольной промышленности Михаила Щадова в мини-сериале "Чернобыль". Справа - министр угольной промышленности СССР Михаил Иванович Щадов © HBO (2019-...), РИА Новости / Борис Приходько Слева - актер Майкл Коган в роли министра угольной промышленности Михаила Щадова в мини-сериале "Чернобыль". Справа - министр угольной промышленности СССР Михаил Иванович Щадов