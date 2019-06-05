Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T19:51Z
https://ria.ru/20190605/1555287134.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/94470/49/944704985_0:0:1174:660_1036x0_80_0_0_1679b10a5f6d24487e75858b69ac5f34.jpg
РИА Новости
Культура

"Видели бы вы министров!" Ирена Понарошку раскритиковала "Чернобыль"

Вчера, 23:40
975
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ирена Понарошку
Телеведущая Ирена Понарошку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Популярная телеведущая Ирена Понарошку раскритиковала создателей сериала "Чернобыль". По ее мнению, актеры, выбранные на главные роли, не похожи на своих прототипов.
© Принт скрин irenaponaroshku в ИнстаграмПринт скрин irenaponaroshku в Инстаграм
Принт скрин irenaponaroshku в Инстаграм
© Принт скрин irenaponaroshku в Инстаграм
"Видели эту сцену, где тщедушный министр приезжает в щегольском костюмчике к шахтерам? Мне сейчас написала девочка, правнучка М.И. Щадова, который был тогда министром угольной промышленности..."
"Вот так он выглядел на самом деле. И я сразу узнала этого великана – Михал Иваныч был соседом по даче моих родителей! В скромном неохраняемом поселке на Калужском шоссе, где я выросла. Но зуб даю, что даже в 80 лет никто не посмел бы потрепать этого большого во всех смыслах человека по щеке, как в фильме...Интересно, почему режиссер решил представить его в сериале хилой канцелярской крысой", – написала Понарошку в сторис Инстаграм.
© HBO (2019-...), РИА Новости / Борис ПриходькоСлева - актер Майкл Коган в роли министра угольной промышленности Михаила Щадова в мини-сериале "Чернобыль". Справа - министр угольной промышленности СССР Михаил Иванович Щадов
Слева - актер Майкл Коган в роли министра угольной промышленности Михаила Щадова в мини-сериале Чернобыль. Справа - министр угольной промышленности СССР Михаил Иванович Щадов
© HBO (2019-...), РИА Новости / Борис Приходько
Слева - актер Майкл Коган в роли министра угольной промышленности Михаила Щадова в мини-сериале "Чернобыль". Справа - министр угольной промышленности СССР Михаил Иванович Щадов
В мини-сериале "Чернобыль", премьера которого состоялась в мае этого года, описывается история крупнейшей техногенной катастрофы XX века – аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 июня, 18:35
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
311003
КультурасериалыЧернобыльЧернобыльская АЭС
Рекомендуем
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева ответила на обвинение в обмане пациентки
Лента
новостей
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Лавров рассказал, как Порошенко навредил Зеленскому перед уходом
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы
США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин, пишут СМИ
Работы Кустодиева и Малявина стали топ-лотами торгов в Лондоне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, несмотря на разногласия
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
"Роскосмос" сообщил время запуска следующего грузового корабля "Прогресс"
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
"Улыбка мне не подходит". Полина Гагарина показала детское видео
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Работа туристического агентства
Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство перед отпуском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
Лента новостейМолния