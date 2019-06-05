Поставщики чая заявили, что исследование Роскачества наносит удар по рынку

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группа компаний "Орими" считает, что исследование черного чая, проведенное "Роскачеством", некомпетентно, вводит потребителя в заблуждение и наносит удар по российскому чайному рынку в целом.

"Роскачество" опубликовало во вторник итоги исследования листового и пакетированного черного чая, сообщив, в частности, что обнаружило в продукции 11 торговых марок группы бактерий кишечной палочки. Отбор проводился по 178 показателям качества и безопасности.

"Данное исследование некомпетентно, вводит потребителя в заблуждение и наносит удар по российскому чайному рынку в целом. Ни один нормативно-правовой акт не регламентирует показатели качества и безопасности черного чая, которые использует "Роскачество" – в частности, наличие бактерий кишечной палочки", - говорится в комментарии ГК "Орими", предоставленном РИА Новости.

"Однако "Роскачество", проверяя образцы чая по этому надуманному параметру, делает вывод о недостатках популярных марок чая, что, по нашему мнению, наносит удар интересам российских потребителей и дискредитирует российскую чайную индустрию в целом", - сказано там.

Группа компаний "Орими" представляет на российском рынке марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", "Принцесса Канди", "Принцесса Гита". Накануне свою позицию по поводу исследования "Роскачества" высказали компания Unilever, производящая чаи торговых марок Brooke Bond и Lipton, и компания "Май", производящая, в том числе, чай Richard.