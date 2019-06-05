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РИА Новости

Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации

Вчера, 15:58
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
По словам одного из авторов, глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, является наиболее серьезной угрозой для жизни на Земле после ядерной войны.
Так, если правительства во всем мире откажутся от поиска альтернативных источников энергии, уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений, говорится в тексте.
Согласно этому сценарию, к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию.
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Изменение климата также вызовет серьезные вооруженные конфликты за ресурсы. Количество климатических беженцев может превысить миллиард человек.
Все это приведет к "откровенному хаосу" и "гибели человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее понимаем".
Чтобы избежать катастрофы, необходимо немедленно предпринимать меры, направленные на превращение мировой экономики в систему с нулевым выбросом углерода, заключили эксперты.
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