Полпред Устинов представит врио губернатора Астраханской области 6 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости, Юлия Насулина . Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в четверг представит нового врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила РИА Новости помощник полпреда Наталия Вишнякова.

"Завтра будет официальное представление Бабушкина депутатам областной думы", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина.