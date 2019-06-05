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РИА Новости

Полпред Устинов представит врио губернатора Астраханской области 6 июня

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Устинов
Владимир Устинов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Устинов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в четверг представит нового врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила РИА Новости помощник полпреда Наталия Вишнякова.
"Завтра будет официальное представление Бабушкина депутатам областной думы", - сказала она.
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Вчера, 14:09
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Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина.
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Владимир УстиновАстраханская областьЮжный ФОПолитика
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