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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
Фюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что опубликует предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в ближайшее время.
"Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 5 июня председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы доложил министру транспорта России Евгению Дитриху и ряду членов правительственной комиссии... о ходе работы технической комиссии за первые 30 дней. На совещании присутствовали руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В состав технической комиссии входят специалисты МАК и представители Росавиации, "Аэрофлота", АО "Гражданские самолеты Сухого".
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
1 июня, 13:35
После катастрофы SSJ в Шереметьево выплатили более 286 миллионов рублей
Работа технической комиссии включала проведение полевого этапа на месте авиапроисшествия, включая составление кроков (схемы авиапроисшествия), изучение фрагментов самолета, анализ полученной информации, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, поясняет МАК.
"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.
Председатель технической комиссии также доложил основные положения предварительного отчета комиссии и сообщил о последующих исследованиях. Проект предварительного отчета, содержащий более 100 страниц, был обсужден и принят на заседании технической комиссии.
"В соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы", - указывается также в сообщении.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
15 мая, 18:36
В "полной картине" катастрофы SSJ100 нашли несоответствия
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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ЧП в ШереметьевоМАКSukhoi SuperjetСледственный комитет РФРоссия
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