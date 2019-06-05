МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что опубликует предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в ближайшее время.

"Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 5 июня председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы доложил министру транспорта России Евгению Дитриху и ряду членов правительственной комиссии... о ходе работы технической комиссии за первые 30 дней. На совещании присутствовали руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В состав технической комиссии входят специалисты МАК и представители Росавиации, "Аэрофлота", АО "Гражданские самолеты Сухого".

Работа технической комиссии включала проведение полевого этапа на месте авиапроисшествия, включая составление кроков (схемы авиапроисшествия), изучение фрагментов самолета, анализ полученной информации, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, поясняет МАК.

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.

Председатель технической комиссии также доложил основные положения предварительного отчета комиссии и сообщил о последующих исследованиях. Проект предварительного отчета, содержащий более 100 страниц, был обсужден и принят на заседании технической комиссии.

"В соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы", - указывается также в сообщении.