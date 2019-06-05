В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест

"До конца года запланировано к вводу 23 детских сада, в каждом из которых будут открыты ясельные группы. На сегодня уже введено два объекта дошкольного образования в Солнечногорске и Одинцово. Сейчас в регионе функционирует более двух тысяч детских садов", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.