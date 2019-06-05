Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T15:48Z
https://ria.ru/20190605/1555286256.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/50/1553485057_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_0a63c21aae5b2e16121ed2279edd357f.jpg
РИА Новости
Культура

Выставку Репина в Третьяковке посетили почти 300 тысяч человек

Вчера, 15:48
300
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
Девушка возле картины Портрет писателя И. С. Тургенева на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Девушка возле картины "Портрет писателя И. С. Тургенева" на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Выставку Ильи Репина в Новой Третьяковке с момента ее открытия 16 марта посетили почти 300 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор музея Зельфира Трегулова.
"В Москве с огромным успехом проходит выставка Ильи Репина. За два с половиной месяца экспонирования мы приняли почти что 300 тысяч человек. И это очень серьезная цифра. Часть полотен потом поедет в Русский музей, после чего осенью 2020 года более краткая, сжатая версия нашей выставки Репина поедет в Париж в Малый дворец, а потом в Хельсинки", - сказала Трегулова, прибывшая в Лондон на открытие выставки художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Третьяковка, предоставившая порядка 40 живописных и графических работ, – основной участник этой выставки.
Крымская набережная в Москве
29 мая, 14:46
Реконструкцию новой Третьяковки могут завершить к 2027 году
По словам гендиректора, специалисты Третьяковской галереи сейчас работают сразу над несколькими "выездными" проектами.
"Мы все, и Эрмитаж, и особенно Пушкинский музей, готовимся к огромной выставке в Париже, выставке Морозовых, которая состоится в фонде Louis Vuitton осенью 2020 года. То есть парижский осенний выставочный сезон 2020 года будет русским сезоном", - сказала Трегулова.
"Еще мы готовим несколько выставок с активным участием Tate и музея Виктории и Альберта. Я как раз после прилета в Лондон понеслась в V&A, потому что в 2022 году мы готовим интереснейшую выставку, которая по-английски называется Art and Fashion: Russian touch. По-русски это "Искусство и мода. Русское влияние", потому что touch переводится иногда как "след", а сочетание "русский след" имеет очень неприятную коннотацию. Галерея V&A участвует большим количеством костюмов, включая костюмы Гончаровой, сделанные по ее эскизам и под ее наблюдением", - рассказала Трегулова.
000010
Обсудить 0
КультураЗельфира ТрегуловаИлья РепинТретьяковская галерея
Рекомендуем
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка
РИА
Новости
Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время встречи с избирателями на Михайловской площади в Киеве
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Лента
новостей
В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
Букинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале Красная площадь 2019
В Москве объявили шорт-лист премии "Большая книга"
Елена Малышева
Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
Лидеры 16 стран почтили память погибших при высадке союзников в Нормандии
Сергей Морозов
Спикер астраханской облдумы прокомментировал отставку Морозова
В МЧС прокомментировали ситуацию с сообщениями о "минировании" в России
Художник Павел Беньков во время работы в Казани
В Москве открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин"
СМИ: мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море
Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми
Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года
Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на посольство в Киеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния