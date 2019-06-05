Выставку Репина в Третьяковке посетили почти 300 тысяч человек

"В Москве с огромным успехом проходит выставка Ильи Репина. За два с половиной месяца экспонирования мы приняли почти что 300 тысяч человек. И это очень серьезная цифра. Часть полотен потом поедет в Русский музей, после чего осенью 2020 года более краткая, сжатая версия нашей выставки Репина поедет в Париж в Малый дворец, а потом в Хельсинки", - сказала Трегулова, прибывшая в Лондон на открытие выставки художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Третьяковка, предоставившая порядка 40 живописных и графических работ, – основной участник этой выставки.

"Мы все, и Эрмитаж, и особенно Пушкинский музей, готовимся к огромной выставке в Париже, выставке Морозовых, которая состоится в фонде Louis Vuitton осенью 2020 года. То есть парижский осенний выставочный сезон 2020 года будет русским сезоном", - сказала Трегулова.

"Еще мы готовим несколько выставок с активным участием Tate и музея Виктории и Альберта. Я как раз после прилета в Лондон понеслась в V&A, потому что в 2022 году мы готовим интереснейшую выставку, которая по-английски называется Art and Fashion: Russian touch. По-русски это "Искусство и мода. Русское влияние", потому что touch переводится иногда как "след", а сочетание "русский след" имеет очень неприятную коннотацию. Галерея V&A участвует большим количеством костюмов, включая костюмы Гончаровой, сделанные по ее эскизам и под ее наблюдением", - рассказала Трегулова.