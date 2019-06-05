"Улыбка мне не подходит". Полина Гагарина показала детское видео

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Инстаграме подборку своих детских видео, на которых она дает интервью журналисту Первого канала.

"Я не люблю улыбаться, потому что у меня улыбка как-то не подходит - Почему? Потому что у меня всегда глаза на виду: они всегда что-то делают – воображают", - отвечала тогда маленькая Полина.

На вопрос журналиста о том, довольна ли собой семилетняя артистка, она честно призналась, что "да" и исполнила танец, который придумала сама.

"Гимнастикой занимаюсь, чтобы похудеть и чтобы в форме быть. Еще люблю рэп танцевать, но только чтобы он не медленный был", - сказала будущая звезда.