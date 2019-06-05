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РИА Новости
Культура

"Улыбка мне не подходит". Полина Гагарина показала детское видео

Вчера, 22:12
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певица Полина Гагарина разместила в Инстаграме подборку своих детских видео, на которых она дает интервью журналисту Первого канала.
"Я не люблю улыбаться, потому что у меня улыбка как-то не подходит - Почему? Потому что у меня всегда глаза на виду: они всегда что-то делают – воображают", - отвечала тогда маленькая Полина.
На вопрос журналиста о том, довольна ли собой семилетняя артистка, она честно призналась, что "да" и исполнила танец, который придумала сама.
"Гимнастикой занимаюсь, чтобы похудеть и чтобы в форме быть. Еще люблю рэп танцевать, но только чтобы он не медленный был", - сказала будущая звезда.
Сейчас Полине Гагариной 32 года. За это время она успела стать победительницей "Фабрики звезд-2", занять второе место на Евровидении в 2015 году, сняться в кино, выиграть на китайском музыкальном шоу "Singer", а еще выйти замуж и родить двоих детей.
Певица Полина Гагарина
21 марта, 22:40
Певицей года по версии премии BraVo стала Полина Гагарина
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КультураИнстаграмПолина Гагарина
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