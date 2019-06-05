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РИА Новости

Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми

Вчера, 15:43
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Попытки США привлечь Китай к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 обречены на провал, заявил РИА Новости в среду бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс.
"Нелепо пытаться включить Китай в переговоры (по вступлению в новый СНВ - Прим. ред.), это просто предлог для того, чтобы ничего не делать. Очевидно, что нужно продлить действующий договор и не возиться с новыми правилами подсчета в рамках договора, новыми определениями", - заявил Эванс в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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Хитрый ход: Трамп призвал к глобальному ядерному разоружениюТрамп предлагает уничтожить смертоносное оружие с ядерной начинкой. Идея вроде бы прекрасная. Но то только с виду.
По его словам, СНВ-3 – "соглашение очень важное и в символическом, и в практическом смыслах", и нельзя довести его до состояния, в котором находится сейчас Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"ДРСМД уже в таком положении, что вернуть его к жизни будет намного сложнее, чем добиться продления СНВ-3", - констатировал бывший министр.
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Трамп заявил о желании Китая присоединиться к ядерной сделке России и США
Между тем другой эксперт, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (США) Марк Фитцпатрик увидел в недавнем заявлении госдепа США по СНВ-3 повод для некоторого оптимизма.
В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщила Конгрессу, что, по мнению США, все новые российские системы вооружений, в том числе "Сармат" и "Авангард", подпадают под действие этого соглашения.
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"Это шаг вперед, потому как раньше (президент США) Дональд Трамп говорил этому (вопросу о продлении - Прим. ред.) "нет". Так что теперь вопрос в деталях", - поделился ученый мнением с РИА Новости.
Он считает, что было бы логично включить новейшие российские системы оружия в договор, и "этого было бы достаточно" для продления. Но США в случае гипотетического согласия России должны предложить что-то взамен.
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Что касается привлечения Китая к СНВ-3, Фитцпатрик согласился, что это не обязательно.
"В конце концов, Китай уступает США и России по ядерному арсеналу в десять раз", - напомнил собеседник агентства.
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21 августа 2017, 10:52
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Договор СНВ-3МИД АвстралииКитайСШАВ мире
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