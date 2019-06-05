Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми

РИМ, 5 июн – РИА Новости. Попытки США привлечь Китай к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 обречены на провал, заявил РИА Новости в среду бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс.

"Нелепо пытаться включить Китай в переговоры (по вступлению в новый СНВ - Прим. ред.), это просто предлог для того, чтобы ничего не делать. Очевидно, что нужно продлить действующий договор и не возиться с новыми правилами подсчета в рамках договора, новыми определениями", - заявил Эванс в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, СНВ-3 – "соглашение очень важное и в символическом, и в практическом смыслах", и нельзя довести его до состояния, в котором находится сейчас Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"ДРСМД уже в таком положении, что вернуть его к жизни будет намного сложнее, чем добиться продления СНВ-3", - констатировал бывший министр.

Между тем другой эксперт, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (США) Марк Фитцпатрик увидел в недавнем заявлении госдепа США по СНВ-3 повод для некоторого оптимизма.

В середине мая заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщила Конгрессу, что, по мнению США, все новые российские системы вооружений, в том числе "Сармат" и "Авангард", подпадают под действие этого соглашения.

"Это шаг вперед, потому как раньше (президент США) Дональд Трамп говорил этому (вопросу о продлении - Прим. ред.) "нет". Так что теперь вопрос в деталях", - поделился ученый мнением с РИА Новости.

Он считает, что было бы логично включить новейшие российские системы оружия в договор, и "этого было бы достаточно" для продления. Но США в случае гипотетического согласия России должны предложить что-то взамен.

Что касается привлечения Китая к СНВ-3, Фитцпатрик согласился, что это не обязательно.