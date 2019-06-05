На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.

"В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг", — написал он в фейсбуке

Арьев добавил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом и потребовал, чтобы тот отреагировал на ситуацию, при которой "санкционный механизм может быть существенно ограничен в угоду России".

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.

Москва заявила, что работать в подобных условиях невозможно, и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока делегация не будет полностью восстановлена в правах.

В ПАСЕ признали, что эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, а его дефицит составил полтора миллиона евро. При этом если страна не платит взносы в течение двух лет, то комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Для России этот срок наступает в конце июня.