Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T15:40Z
https://ria.ru/20190605/1555285730.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150967/91/1509679150_0:43:3488:2005_1036x0_80_0_0_f9b90ed2be6633932bd2948df8ef3c0a.jpg
РИА Новости

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Вчера, 15:40
15994
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия ПАСЕ
Сессия ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
"В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг", — написал он в фейсбуке.
Арьев добавил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом и потребовал, чтобы тот отреагировал на ситуацию, при которой "санкционный механизм может быть существенно ограничен в угоду России".
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 мая, 08:00
Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.
Москва заявила, что работать в подобных условиях невозможно, и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока делегация не будет полностью восстановлена в правах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 14:18
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
В ПАСЕ признали, что эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, а его дефицит составил полтора миллиона евро. При этом если страна не платит взносы в течение двух лет, то комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Для России этот срок наступает в конце июня.
Россия предлагала внести в регламент положения о том, что никто не может лишать национальные делегации полномочий. На днях комитет ПАСЕ по регламенту одобрил проект резолюции, который предусматривает такие изменения, и пригласил Россию участвовать в июньской сессии.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
4 июня, 18:22
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
7106301019
Обсудить 11
Владимир АрьевСергей ЛавровПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ миреПолитика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Печать денег на Пермской печатной фабрике
Новый план экономической войны США против России
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса
Лента
новостей
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
Американский прогноз: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния