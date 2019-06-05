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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ имени Склифосовского.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов
По его словам, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, но все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.
"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.
Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".

Последствия могут быть долгими

В свою очередь, врач Виктор Шилов рассказал РИА Новости, что справиться с ожогом и интоксикацией можно за месяц, однако последствия могут сказываться намного дольше.
Специалист добавил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. Он отметил, что у пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после — хирурги.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов
"Ожог химический <...> классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и <...> перфорацией", — сказал врач.
Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПрезентация фильма "Миша или Новые приключения Юлии"
Презентация фильма Миша или Новые приключения Юлии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Презентация фильма "Миша или Новые приключения Юлии"
"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать. — Прим. ред.) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести", — рассказал Шилов.
По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от того, есть ли у пациента другие заболевания.
Накануне сын Алибасова сообщил РИА Новости, что его отец попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.
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Бари АлибасовОбществоРоссия
Популярные комментарии
Только у меня нет постоянно стоящей в стакане (!!!) на столе жидкости для очистки труб?
5 июня, 16:26
Deli Deli
159132232
Бред какой-то, жидкость для очистки труб в стакане, зачем в стакан,ее в трубы надо лить.
5 июня, 16:49
Сергей Григорьев
8941211
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Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
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Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
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