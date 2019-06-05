Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ имени Склифосовского.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.
По его словам, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, но все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.
"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.
Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".
Последствия могут быть долгими
В свою очередь, врач Виктор Шилов рассказал РИА Новости, что справиться с ожогом и интоксикацией можно за месяц, однако последствия могут сказываться намного дольше.
Специалист добавил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. Он отметил, что у пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после — хирурги.
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов
"Ожог химический <...> классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и <...> перфорацией", — сказал врач.
Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении.
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"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать. — Прим. ред.) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести", — рассказал Шилов.
По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от того, есть ли у пациента другие заболевания.
Накануне сын Алибасова сообщил РИА Новости, что его отец попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.