Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.

По его словам, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, но все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.

"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.

Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".

Последствия могут быть долгими

В свою очередь, врач Виктор Шилов рассказал РИА Новости, что справиться с ожогом и интоксикацией можно за месяц, однако последствия могут сказываться намного дольше.

Специалист добавил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. Он отметил, что у пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после — хирурги.

"Ожог химический <...> классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и <...> перфорацией", — сказал врач.

Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении.

"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать. — Прим. ред.) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести", — рассказал Шилов.

По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от того, есть ли у пациента другие заболевания.