В Севастополе пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Севастополе выявили и пресекли деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

"Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов", - сообщили в управлении ФСБ.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры организации, лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе от переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, уточнили в ведомстве.

"Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.