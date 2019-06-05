Спикер астраханской облдумы прокомментировал отставку Морозова

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина.

"Для нас отставка Сергея Петровича стала неожиданностью. Он довольно быстро вник в жизнь региона, знал проблемные участки работы, давал поручения по их решению, много ездил по районам области", - сказал Мартынов.