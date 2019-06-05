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РИА Новости

Спикер астраханской облдумы прокомментировал отставку Морозова

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Морозов
Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Морозов . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова стала неожиданностью, заявил РИА Новости спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина.
Сергей Морозов
Вчера, 14:09
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
"Для нас отставка Сергея Петровича стала неожиданностью. Он довольно быстро вник в жизнь региона, знал проблемные участки работы, давал поручения по их решению, много ездил по районам области", - сказал Мартынов.
Он добавил, что Морозов "провел немало значимых встреч на федеральном уровне, с депутатским корпусом сотрудничал конструктивно".
Выборы губернатора Астраханской области состоятся 8 сентября.
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Сергей МорозовРоссияАстраханская областьПолитика
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