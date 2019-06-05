Замглавы МЧС похвалил работу спасателей на месте взрывов в Дзержинске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС хорошо выполнили работу на месте взрывов в Дзержинске Нижегородской области, сейчас на предприятии идет проверка Ростехнадзора, заявил в среду заместитель главы МЧС Павел Барышев.

Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".