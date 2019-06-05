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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Замглавы МЧС похвалил работу спасателей на месте взрывов в Дзержинске

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС хорошо выполнили работу на месте взрывов в Дзержинске Нижегородской области, сейчас на предприятии идет проверка Ростехнадзора, заявил в среду заместитель главы МЧС Павел Барышев.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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"Наше 38-е специальное управление полностью отработало. От начала до конца. Командир сработал очень хорошо. Никто не погиб", - сказал он журналистам в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность".
Также Барышев отметил, что в Дзержинске сейчас идет проверка предприятия, работает Ростехнадзор.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеМЧСДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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