Путин сменил врио губернатора Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Выборы главы региона пройдут 8 сентября.

Президент провел рабочую встречу с Бабушкиным, на которой и объявил о своем решении.

Исполнять обязанности Бабушкин будет до выборов нового губернатора.

Чем известен новый врио

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинске (Ярославская область). Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы и Институт менеджмента, экономики и инноваций.

С 1992 по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах и подразделениях ФСБ. В 2013-2018 годах был заместителем руководителя Росимущества, а в сентябре 2018 года стал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса. Полковник запаса. Награжден Орденом Мужества и различными ведомственными наградами.

По семейным обстоятельствам

Сергей Морозов занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области с сентября прошлого года, после того, как глава региона Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы.

До этого Морозов был заместителем главы Федеральной таможенной службы, а еще раньше — помощником министра обороны.

Как рассказал РИА Новости высокопоставленный источник, отставка Морозова связана с его семейными обстоятельствами. В дальнейшем Морозов будет работать в одной из спецслужб, добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что, по майским опросам, рейтинг врио губернатора составлял 57-58 процентов.

"Таким образом, он однозначно выигрывал выборы в первом туре", — сказал источник.

Выборы пройдут по плану

Накануне депутаты Астраханской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября. Отставка Морозова и назначение нового врио в этом ничего не меняют, заявил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"Сегодня решение Думы Астраханской области официально опубликовано, следовательно, избирательная кампания началась", — сказал он.

При этом в декабре астраханские депутаты внесли изменения в закон о выборах губернатора — теперь на этот пост могут претендовать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы.

На выдвижение кандидатов отводится месяц — с 5 июня по 5 июля. После этого партийным кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр, а самовыдвиженцам — собрать еще и подписи избирателей.