Пуск реакторной установки ледокола "Арктика" произойдет осенью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пуск реакторной установки российского головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 намечен на осень нынешнего года, сообщил в среду РИА Новости генеральный директор предприятия "Росатомфлот" Мустафа Кашка.
"На осень" - так ответил Кашка на вопрос агентства о сроках пуска реакторной установки.
Загрузка ядерного топлива в реакторы ледокола началась в мае этого года. Она должна завершиться в июне, сообщил Кашка. "В ближайшее время", - сказал он.