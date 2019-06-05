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РИА Новости
Ядерные технологии

Пуск реакторной установки ледокола "Арктика" произойдет осенью

Вчера, 15:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пуск реакторной установки российского головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 намечен на осень нынешнего года, сообщил в среду РИА Новости генеральный директор предприятия "Росатомфлот" Мустафа Кашка.
"На осень" - так ответил Кашка на вопрос агентства о сроках пуска реакторной установки.
Загрузка ядерного топлива в реакторы ледокола началась в мае этого года. Она должна завершиться в июне, сообщил Кашка. "В ближайшее время", - сказал он.
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Ядерные технологииРосатомфлот
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