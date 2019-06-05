Пуск реакторной установки ледокола "Арктика" произойдет осенью

"На осень" - так ответил Кашка на вопрос агентства о сроках пуска реакторной установки.

Загрузка ядерного топлива в реакторы ледокола началась в мае этого года. Она должна завершиться в июне, сообщил Кашка. "В ближайшее время", - сказал он.