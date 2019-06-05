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РИА Новости

Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе города Тында

Вчера, 15:08
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© Фото : страница в ВКонтакте "Типичный Благовещенск"Задымление в городе Тында, которое возникло из-за пожара на городской свалке бытовых отходов. 5 июня 2019
Задымление в городе Тында, которое возникло из-за пожара на городской свалке бытовых отходов. 5 июня 2019
© Фото : страница в ВКонтакте "Типичный Благовещенск"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Показатели содержания вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на свалке в городе Тында на севере Приамурья не превышают предельной допустимой концентрации, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Ранее в управлении по делам ГО и ЧС администрации города Тында сообщили РИА Новости, что во вторник началось возгорание на единственной в Тынде городской свалке, площадь которой составляет 200 тысяч квадратных метров, всю ночь мусор тлел, сейчас открытого горения уже нет, пожарные ведут проливку территории. В управлении предполагают, что кто-то вывез на свалку мусор и поджег его.
Из-за пожара город окутал дым, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в воздухе 5 июня было значительно превышено содержание оксида углерода и оксида азота. Было возбуждено административное расследование, жителям было рекомендовано не выходить на улицу и не открывать окна.
"В связи с возгоранием отходов на свалке в городе Тында управлением Роспотребнадзора по Амурской области организован мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилой зоне города Тында. По результатам лабораторного контроля в 17 часов (11.00 мск) показатели содержания вредных веществ не превышают ПДК. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается",- сообщает управление.
Ведомство уточняет, что в отношении арендатора свалки проводится административное расследование.
"В отношении ООО "Чистая планета" проводится административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами",- уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области, ситуацию также контролирует Тындинская городская прокуратура.
В управлении по делам ГО и ЧС администрации Тынды агентству уточнили, что администрация вынесла предписание арендатору свалки, добавив, что такая ситуация возникает в городе "практически каждое лето".
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РоспотребнадзорАмурская областьТындаПроисшествия
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