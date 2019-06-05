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РИА Новости

Жена ученого Кудрявцева заявила о найденной в квартире прослушке

Вчера, 14:57
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Супруга обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева заявила РИА Новости, что в их квартире обнаружили прослушивающее устройство.
"Я сначала подумала, что это детская игрушка - у меня четверо внуков. Она была привязана к трубе у батареи, такая круглая деталь, и восемь микрофончиков вокруг. Я отдала ее сыну, а он адвокатам, они уже нам сказали, что это жучок", - утверждает Ольга Кудрявцева.
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Она также предположила, что устройство могло оказаться в квартире после проведенного правоохранителями обыска.
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Во вторник Мосгорсуд оставил ученого в СИЗО до 20 июля.
В мае 75-летнего ученого, у которого, по словам адвоката, "целый букет заболеваний", перевели из СИЗО в московскую горбольницу №20. Постановление о необходимости обеспечить лечение Кудрявцева за пределами изолятора в апреле принял Европейский суд по правам человека. Впоследствии ученого вернули в "Лефортово". По словам его супруги Ольги, исследование показало непроходимость 90% вен конечностей, а также проблемы с почками.
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