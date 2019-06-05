Преследование Ассанжа нарушает базовые права и свободы, заявили в МИД

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Преследование и арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа нарушают базовые права и свободы этого человека, это является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, Россия продолжает привлекать внимание западных партнеров к этой ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наблюдаем за развитием событий вокруг основателя WikiLeaks. Вся эта история является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, когда государство, которое так любит свысока поучать другие страны во всем, что касается прав человека, вдруг начисто о них забывают исходя из своих конъюнктурных соображений", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, было бы неплохо, если бы посол ЕС в Москве привлек "политическое внимание" к ситуации с Ассанжем.

"Очевидно, что преследование и арест Ассанжа не только противоречат идеалам свободы СМИ, но и нарушают базовые права и свободы конкретного человека", - отметила официальный представитель министерства иностранных дел России.

Как подчеркнула Захарова, российские представители регулярно привлекали внимание к этой ситуации на международных форумах и площадках и призывали соответствующие государства неуклонно соблюдать их международные обязательства в сфере поощрения защиты прав человека.