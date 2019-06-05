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РИА Новости

Преследование Ассанжа нарушает базовые права и свободы, заявили в МИД

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Преследование и арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа нарушают базовые права и свободы этого человека, это является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, Россия продолжает привлекать внимание западных партнеров к этой ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наблюдаем за развитием событий вокруг основателя WikiLeaks. Вся эта история является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, когда государство, которое так любит свысока поучать другие страны во всем, что касается прав человека, вдруг начисто о них забывают исходя из своих конъюнктурных соображений", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, было бы неплохо, если бы посол ЕС в Москве привлек "политическое внимание" к ситуации с Ассанжем.
"Очевидно, что преследование и арест Ассанжа не только противоречат идеалам свободы СМИ, но и нарушают базовые права и свободы конкретного человека", - отметила официальный представитель министерства иностранных дел России.
Как подчеркнула Захарова, российские представители регулярно привлекали внимание к этой ситуации на международных форумах и площадках и призывали соответствующие государства неуклонно соблюдать их международные обязательства в сфере поощрения защиты прав человека.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 2 мая 2019
3 июня, 19:15
"Появилась надежда". Политолог об отказе суда Швеции арестовывать АссанжаОкружной суд Швеции отказался арестовывать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в стране в преступлениях на сексуальной почве. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев рассказал, как, по его мнению, могут развиваться события.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
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Арест Джулиана АссанжаМария ЗахароваМИД РФWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияРоссияСШАВ мире
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