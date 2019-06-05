Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия ожидает от французских властей тщательного расследования инцидента с избиением во Франции журналиста RT France, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее телеканал RT сообщил, что полицейский во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи и нанес ему несколько ударов дубинкой.
"Мы ожидаем от французских властей проведения тщательного расследования данного инцидента. Мы обеспокоены в целом участившимися случаями полицейского насилия во Франции в отношении российских журналистов во время проведения протестных акций", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва призывает Париж принять меры, чтобы дополнительно гарантировать безопасность представителям СМИ, которые освещают акции протестов.
"Мы безусловно продолжим отслеживать расследование вместе с профильными международными организациями. Ждем официальной информации от правоохранительных органов Франции", - отметила Захарова.
15 мая, 21:07ЧП с журналистами российских СМИ в 2016-2019 годах