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РИА Новости

Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия ожидает от французских властей тщательного расследования инцидента с избиением во Франции журналиста RT France, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее телеканал RT сообщил, что полицейский во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи и нанес ему несколько ударов дубинкой.
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"Мы ожидаем от французских властей проведения тщательного расследования данного инцидента. Мы обеспокоены в целом участившимися случаями полицейского насилия во Франции в отношении российских журналистов во время проведения протестных акций", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва призывает Париж принять меры, чтобы дополнительно гарантировать безопасность представителям СМИ, которые освещают акции протестов.
"Мы безусловно продолжим отслеживать расследование вместе с профильными международными организациями. Ждем официальной информации от правоохранительных органов Франции", - отметила Захарова.
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