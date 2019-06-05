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РИА Новости

Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа при условии благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.

"Это сотрудничество должно быть прагматичным. <...> Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
Дмитрий Медведев
Кроме того, как подчеркнул Медведев, Россия надеется, что у нового украинского руководства "прагматичность возобладает над политическими спекуляциями".
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения договора Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно скорее возобновить переговоры по транзиту газа. Однако дата встречи пока не назначена.
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Дмитрий МедведевМоскваРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Какой ещё договор с Украиной! Пусть сначала вернут 3 миллиарда Януковича!
5 июня, 15:31
Ingvar Eisen
11010003
Вообще не понятно что происходит. Есть союзники, которые готовы торговать с Россией на коммерчески выгодных условиях. С ними о росте торгового оборота никто не печется. Хотя они готовы и самолеты Сухого закупать, и в других, важных делах, подставить плечо. Почему - то в прессу выносятся вопросы о сотрудничестве со страной, которая не то, что самолеты Сухого не закупит, но 3 миллиарда долга России не собирается отдать. Вообще. Про какие "коммерчески выгодные" условия может вообще идти речь.
5 июня, 16:12
МСМирон Скрыто
9720001
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