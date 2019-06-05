Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа при условии благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.

"Это сотрудничество должно быть прагматичным. <...> Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон". Дмитрий Медведев

Кроме того, как подчеркнул Медведев, Россия надеется, что у нового украинского руководства "прагматичность возобладает над политическими спекуляциями".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения договора Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.