Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа при условии благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.
"Это сотрудничество должно быть прагматичным. <...> Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон".
Кроме того, как подчеркнул Медведев, Россия надеется, что у нового украинского руководства "прагматичность возобладает над политическими спекуляциями".
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения договора Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно скорее возобновить переговоры по транзиту газа. Однако дата встречи пока не назначена.