В Москве надеются, что транзит российского газа через Украину сохранится

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия надеется, что у нового руководства Украины прагматичность возобладает над политическими спекуляциями и транзит российского газа через страну сохранится, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями, и тогда такого рода транзит сохранится", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.