Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:38Z
https://ria.ru/20190605/1555282159.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155524/77/1555247782_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_28624fa34891a2a5f58b4a82fc242972.jpg
РИА Новости

В Москве надеются, что транзит российского газа через Украину сохранится

Вчера, 14:38
647
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия надеется, что у нового руководства Украины прагматичность возобладает над политическими спекуляциями и транзит российского газа через страну сохранится, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Вчера, 13:46
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями, и тогда такого рода транзит сохранится", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.
30201010
Обсудить 2
Дмитрий МедведевРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал, что Украина вступит в НАТО только после референдума
Лента
новостей
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
В Боснии и Герцеговине произошла массовая драка мигрантов
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова обвинила НАТО в стремлении скрыть вину США в развале ДРСМД
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира "России 1"
Города России. Санкт-Петербург
Глава Совфеда поддержала идею введения гостиничного сбора
Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Москва надеется на выполнение Киевом обещаний о прекращении огня в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД обратил внимание на рекомендации США по разработке видеоигр
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Россия призвала Запад образумить Приштину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния