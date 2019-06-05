В Боснии и Герцеговине произошла массовая драка мигрантов

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Мигранты в приемном центре на западе Боснии и Герцеговины (БиГ) устроили массовую драку и напали на прибывших полицейских. Ранены несколько человек, включая трех полицейских, задержаны 20 мигрантов, сообщило МВД Унско-санского кантона (округа) страны.
Массовая драка мигрантов в центре временного прием "Мирал" в городе Велика-Кладуша произошла в ночь на среду. В ней участвовало около 100 человек, которые избивали друг друга, били стекла и ломали мебель. На место прибыли наряды полиции для наведения порядка.
"Мигранты напали на сотрудников МВД, бросали в них прутья, камни, бутылки, в результате легко ранены трое полицейских и поврежден служебный автомобиль. Полицейский был вынужден сделать два предупредительных выстрела в воздух", - сообщил журналистам глава окружного МВД Нермин Кляйич.
"В результате драки несколько человек ранены, 20 мигрантов задержаны, речь идет о зачинщиках беспорядков. Еще шестеро будут депортированы из БиГ", - уточнил начальник полиции.
В том же приемном центре "Мирал" рано утром 1 июня произошел пожар, при котором пострадали 29 человек. Унско-санский кантон на границе БиГ и Хорватии является одной из наиболее напряженных точек на официально закрытом "балканском маршруте" мигрантов в ЕС.
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