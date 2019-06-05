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РИА Новости

Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира "России 1"

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал в эфире телеканала "Россия 1", после которого украинскому журналисту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в программе "60 минут".
"Всему есть предел. Украинский эксперт <…>, очевидно, потерял связь с реальностью", — написала Скабеева в твиттере.
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
28 мая, 23:21
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Ведущая объяснила, что Непогодин позволил себе оскорбительные выражения в адрес жителей Донбасса, а также продемонстрировал в эфире неприличный жест.

"Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", — отметила она.

При этом Скабеева добавила, что обычно выступает против "публичного унижения" гостей с другой позицией, но в этот раз участник передачи перешел допустимые границы.
Накануне в эфире "60 минут" начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о нарушениях украинскими военными режима прекращения огня. В это время Непогодин показал оппоненту неприличный жест, а до того сравнил жителей юго-востока Украины с террористами.
Поведение Непогодина вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от эксперта немедленно покинуть студию.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 13:54
С миру по нитке… Что происходит с украинскими политологами на российском ТВОчередного украинского эксперта в очередной раз выгнали из студии российского телеканала. На этот раз, возможно, навсегда.
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Ольга СкабееваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Достали шоу с украинскими "экспертами". Неужели руководители госканалов не могут придумать что-нибудь поумнее. Сколько можно нагнетать озлобленность в обществе? Это же бред самый настоящий. Своих проблем мало?
5 июня, 14:39
ТМТамара Мадлеева
4200009
Бла, бла обычное. Нигде так не топчут Россию, как с ее тв каналов. Как приезжие русофобы, так и местные. И ещё и деньги им за это платят.
5 июня, 14:39
ppiligrimwl
3111003
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
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