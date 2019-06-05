Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира "России 1"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал в эфире телеканала "Россия 1", после которого украинскому журналисту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в программе "60 минут".
"Всему есть предел. Украинский эксперт <…>, очевидно, потерял связь с реальностью", — написала Скабеева в твиттере.
Ведущая объяснила, что Непогодин позволил себе оскорбительные выражения в адрес жителей Донбасса, а также продемонстрировал в эфире неприличный жест.
"Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", — отметила она.
При этом Скабеева добавила, что обычно выступает против "публичного унижения" гостей с другой позицией, но в этот раз участник передачи перешел допустимые границы.
Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение ещё и нецензурной бранью, а после показав средний палец.— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 5 июня 2019 г.
Что ж. Непогодин в студию нашей программы больше не вхож,- мы его выгнали.
Накануне в эфире "60 минут" начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о нарушениях украинскими военными режима прекращения огня. В это время Непогодин показал оппоненту неприличный жест, а до того сравнил жителей юго-востока Украины с террористами.
Поведение Непогодина вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от эксперта немедленно покинуть студию.