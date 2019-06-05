В Госдуме рассказали подробности о концепции нового КоАП

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предполагает усиление профилактической функции административного наказания, а также синхронизацию системы с реформой контрольно-надзорной деятельности, сообщил участник межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Пресс-служба кабмина в среду сообщила, что концепция нового КоАП, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена.

"Сама система, сам институт административной ответственности должен быть синхронизирован с реформой контрольно-надзорной деятельности. Само применение административной ответственности должно преследовать своей целью в первую очередь предупреждение, профилактику административных правонарушений. Должна быть четко разграничена компетенция органов государственной власти федеральных и субъектов Российской Федерации", - сказал Вяткин РИА Новости.

Согласно концепции нового КоАП, по его словам, также должны быть уточнены полномочия органов административной юрисдикции, внесены изменения в процессуальное законодательство.

"В целом применение административной ответственности должно стать более эффективным, справедливым, применение норм административной ответственности должно быть более справедливым, более дифференцированным. Наказание не главное - главное обеспечить исполнение норм права, и, конечно, это не должно стать институтом карательным, должны быть включены механизмы и профилактики правонарушений", - сказал Вяткин.