Мороженое с экстрактом нефти и золотом представят на фестивале в Москве

МОСКВА 5 июн - РИА Новости. Москвичи смогут попробовать мороженое с экстрактом нефти и "18+" на фестивале уникального мороженого, который пройдет в павильоне "Техноград" на ВДНХ в Москве, сообщили организаторы на пресс-конференции.

Фестиваль пройдет с 11 по 16 июня. На нем будет представлено 60 сортов мороженого, в том числе из Ирана, Индии и Аляски.

"Мы гордимся мороженым, которое приготовлено из васильков. Также тем, которое смешали с напитками – ликером Бэйлис и самбукой. Также будет мороженое с золотом, сделанное на основе арабских специй, и с серебром на миндальном молоке", - сказала на пресс-конференции кондитер Марина Девятко.

По словам организаторов, этот фестиваль – единственная площадка в мире, которая предлагает столько необычных сортов.

"В рамках фестиваля будет представлено мороженое с сицилийскими томатами и базиликом, мороженое с французскими сырами. Также впервые в мире будет мороженое голубого цвета с морской солью и экстрактом нефти. Кроме того, светящееся мороженое. Для него мы собираем ингредиенты по всей России", - сказал президент ассоциации кулинаров "Вкус мира РУС" Владимир Олейников.

Он добавил, что "взрослого" мороженого, в приготовлении которого использую алкоголь, будет около 10% от общего числа сортов.

Даже самую искушенную мороженым публику удивит эскимосское мороженое "Акутак", что в переводе означает "смесь". "Для приготовления этого мороженого эскимосы используют жир тюленей , либо жир кита, при этом в него добавляются кусочки сала лося или оленины. Есть у них еще и ягодное мороженое. Для него они готовят различные ягоды, которые смешивают с жиром и салом", - рассказал РИА Новости шеф-повар Алексей Завьялов.

В настоящий момент на фестиваль уже зарегистрировалось более тысячи человек, общая вместимость не более 10 тысяч. Вход, включающий дегустацию, на одно лицо стоит 350 рублей. Мороженое можно будет не только попробовать, но и приготовить – будут проводить мастер-классы.

"Самое популярное мороженое по опыту участия в прошлых фестивалях – это с томатами и карамелизованным беконом", - добавил Олейников.

По словам заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы Олеси Беленькой, "Техноград" на территории ВДНХ - это уникальный досугово-образовательный комплекс для людей всех возрастов, единственный в стране супермаркет профессий.