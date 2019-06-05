Более 2 млн человек пришли в мечети в Узбекистане по случаю Ураза-байрама

ТАШКЕНТ, 5 июн — РИА Новости. Более 2,2 миллиона человек в среду приняли участие в праздничной молитве в мечетях Узбекистана в один из главных мусульманских праздников — Рамазан-хайит, сообщили РИА Новости в Комитете по делам религий кабмина республики

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году в Узбекистане, где проживают 33 миллиона человек и более 90% населения исповедуют ислам, он отмечается 5 и 6 июня. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

В молитвах и традициях

"По всей республике праздничную молитву совершили более 2,2 миллиона человек в 1,9 тысячи мечетей", - сообщили в комитете.

Праздничная молитва прозвучала с 5.00 до 5.50 (с 3.00 до 3.50 мск). В частности, в Ташкенте в молитве приняли участие почти 480 тысяч мусульман в более 100 мечетях, в том числе в центральной мечети "Хазрати Имам". Там собрались около 12 тысяч мусульман, для их удобства метро и автобусы в Ташкенте начали работу в 04.00 (02.00 мск).

После намаза люди идут в гости к родным и близким, угощают друг друга пловом и сладостями. Важной традицией в этот праздник также является посещение могил родственников, люди убирают кладбища, приводят в порядок прилегающую к ним территорию.

Милосердие и поддержка

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении по случаю праздника отметил, что совершать благие дела, добросовестно трудиться, думая о счастье своей семьи, детей, своего народа, является важнейшим критерием веры для каждого мусульманина.

"Надо отметить, что эти благородные устремления созвучны смыслу и содержанию осуществляемых нами в Узбекистане реформ с целью войти в ряд развитых стран мира, обеспечить достойную жизнь нашему народу", - говорится в поздравлении.

Глава государства в понедельник подписал указ о помиловании 575 человек, это произошло уже в шестой раз и во второй раз в связи с Рамаданом. В прошлом году к мусульманскому празднику было помиловано 226 человек.