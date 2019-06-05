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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Президент Сирии принял участие в праздничной молитве в Дамаске

Вчера, 14:24
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ДАМАСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в среду принял участие в праздничной молитве в Дамаске по случаю наступления Ид аль-Фитр – окончания месяца поста Рамадан, сообщила пресс-служба президента.
На опубликованных фотографиях Асад молится в мечети Хафеза Асада в центре сирийской столицы в окружении верховного муфтия страны, министров, депутатов парламента страны и обычных сирийских граждан.
Муфтий Дамаска Башир аль-Бари в праздничной проповеди отметил усилия Асада по открытию в Дамаске Международного центра борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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"Сирийский народ и его доблестная армия сегодня под руководством президента Асада пишут страницы славной истории, защищая свою землю, религию и цивилизацию от террористов и нападок врагов ислама, желающих исказить праведный образ ислама", - цитирует агентство SANA проповедь.
Праздник разговенья - Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. Они должны посвятить этот месяц молитвам, благотворительности и добрым поступкам.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБашар АсадСирияДамаск (город)В мире
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