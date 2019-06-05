Президент Сирии принял участие в праздничной молитве в Дамаске

ДАМАСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в среду принял участие в праздничной молитве в Дамаске по случаю наступления Ид аль-Фитр – окончания месяца поста Рамадан, сообщила пресс-служба президента.

На опубликованных фотографиях Асад молится в мечети Хафеза Асада в центре сирийской столицы в окружении верховного муфтия страны, министров, депутатов парламента страны и обычных сирийских граждан.

Муфтий Дамаска Башир аль-Бари в праздничной проповеди отметил усилия Асада по открытию в Дамаске Международного центра борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Сирийский народ и его доблестная армия сегодня под руководством президента Асада пишут страницы славной истории, защищая свою землю, религию и цивилизацию от террористов и нападок врагов ислама, желающих исказить праведный образ ислама", - цитирует агентство SANA проповедь.