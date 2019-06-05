Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ получил документы по проекту создания новой региональной авиакомпании, ведомство рассматривает их, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

"Документы поступили, рассматриваем", - сказали в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Сбербанка Герман Греф в середине мая сообщил журналистам, что Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ, но острой заинтересованности пока нет.