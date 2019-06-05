Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ получил документы по проекту создания новой региональной авиакомпании, ведомство рассматривает их, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
"Документы поступили, рассматриваем", - сказали в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.
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Глава Сбербанка Герман Греф в середине мая сообщил журналистам, что Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ, но острой заинтересованности пока нет.
Сбербанк и ВТБ в прошлом году начали работу над планом по созданию в России региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.
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