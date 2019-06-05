Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября

Урны для голосования на одном из избирательных участков. Архивное фото

Урны для голосования на одном из избирательных участков

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Астраханской области пройдут, как и запланировано, в единый день голосования 8 сентября, отставка временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Морозова и назначение нового врио ничего не меняют, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля.

"В Астраханской области назначены плановые выборы губернатора на 8 сентября. Отставка врио губернатора региона и назначение нового ничего не меняют. Сегодня решение думы Астраханской области официально опубликовано, следовательно, избирательная кампания началась", - сказал Шевченко.