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РИА Новости

Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУрны для голосования на одном из избирательных участков
Урны для голосования на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Урны для голосования на одном из избирательных участков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Астраханской области пройдут, как и запланировано, в единый день голосования 8 сентября, отставка временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Морозова и назначение нового врио ничего не меняют, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля.
"В Астраханской области назначены плановые выборы губернатора на 8 сентября. Отставка врио губернатора региона и назначение нового ничего не меняют. Сегодня решение думы Астраханской области официально опубликовано, следовательно, избирательная кампания началась", - сказал Шевченко.
Накануне депутаты Астраханской областной думы на заседании во вторник назначили выборы губернатора региона на 8 сентября.
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