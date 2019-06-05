Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ

ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Кризис в ПАСЕ, который мог привести к развалу Совета Европы, был инициирован русофобами из Украины, Прибалтики и Польши, заявила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

"Доверие к ПАСЕ подорвал тот кризис, затянувшийся, который был собственно и инициирован оголтелыми русофобами Украины, Прибалтики, Польши – нашими в кавычках друзьями… Этот кризис настолько усугублялся, что мог привести к развалу Совета Европы как паневропейской международной структуры", - сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что руководство ПАСЕ и большинство парламентских делегаций начали предпринимать шаги для исправления этой ситуации.