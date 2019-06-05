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РИА Новости

Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Кризис в ПАСЕ, который мог привести к развалу Совета Европы, был инициирован русофобами из Украины, Прибалтики и Польши, заявила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
"Доверие к ПАСЕ подорвал тот кризис, затянувшийся, который был собственно и инициирован оголтелыми русофобами Украины, Прибалтики, Польши – нашими в кавычках друзьями… Этот кризис настолько усугублялся, что мог привести к развалу Совета Европы как паневропейской международной структуры", - сказала Матвиенко журналистам.
Она добавила, что руководство ПАСЕ и большинство парламентских делегаций начали предпринимать шаги для исправления этой ситуации.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. -0-
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
4 июня, 18:22
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
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Валентина МатвиенкоЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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