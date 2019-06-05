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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция продолжат работу по предотвращению эскалации в Сирии

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Григорий СысоевОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военные России и Турции продолжают контакты для предотвращения эскалации в Идлибе, закрывать глаза на вылазки боевиков невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков, Россия остается приверженной имеющимся с Турцией договоренностям о стабилизации ситуации в Идлибе. Военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации", - сказала Захарова.
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"В то же время мы не можем закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают российской авиабазе Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам",  - добавила она.
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Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваМИД РФСирияРоссияВ мире
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