Россия и Турция продолжат работу по предотвращению эскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военные России и Турции продолжают контакты для предотвращения эскалации в Идлибе, закрывать глаза на вылазки боевиков невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков, Россия остается приверженной имеющимся с Турцией договоренностям о стабилизации ситуации в Идлибе. Военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации", - сказала Захарова.