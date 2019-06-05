Россия и Турция продолжат работу по предотвращению эскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военные России и Турции продолжают контакты для предотвращения эскалации в Идлибе, закрывать глаза на вылазки боевиков невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков, Россия остается приверженной имеющимся с Турцией договоренностям о стабилизации ситуации в Идлибе. Военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации", - сказала Захарова.
"В то же время мы не можем закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают российской авиабазе Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам", - добавила она.