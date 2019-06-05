Сообщение о минировании отеля "Савой" в Москве не подтвердилось

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о поступлении на электронную почту отеля, расположенного на улице Рождественка, письма с угрозой взрыва. Эвакуация постояльцев и персонала отеля не проводилась.
"Проверка в отеле завершена, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.