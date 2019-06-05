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РИА Новости

Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Морозов
Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник.
Как отметил собеседник агентства, положительный рейтинг Морозова, по майским опросам, составляет 57-58%.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
Вчера, 14:03
Путин провел рабочую встречу с врио главы Астраханской области Бабушкиным
"Таким образом, он однозначно выигрывал выборы (в регионе - ред.) в первом туре", - сказал источник.
Он отметил, что Морозов будет работать в одной из российских спецслужб.
Во вторник депутаты Астраханской областной думы назначили выборы губернатора региона на 8 сентября. Кандидатами могут быть не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы.
Второй тур выборов губернатора Приморского края
23 сентября 2018, 04:49
Процедура выборов губернаторов в России
093416
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