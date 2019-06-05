Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник.

Как отметил собеседник агентства, положительный рейтинг Морозова, по майским опросам, составляет 57-58%.

"Таким образом, он однозначно выигрывал выборы (в регионе - ред.) в первом туре", - сказал источник.

Он отметил, что Морозов будет работать в одной из российских спецслужб.