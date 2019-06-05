Подмосковные вузы вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три вуза из Московской области попали в рейтинг ста лучших вузов страны по версии агентства RAEX, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.

"Три подмосковных вуза вошли в ТОП-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX. В список лучших вузов попали университет "Дубна" – на 57 месте, технологический университет в Королеве – на 73 месте, Московский государственный областной университет занял 74 позицию", – цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.