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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные вузы вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России

Вчера, 14:06
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© Фото : предоставлено Государственным университетом "Дубна"Университет "Дубна": вид с озера
Университет Дубна: вид с озера
© Фото : предоставлено Государственным университетом "Дубна"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три вуза из Московской области попали в рейтинг ста лучших вузов страны по версии агентства RAEX, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
"Три подмосковных вуза вошли в ТОП-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX. В список лучших вузов попали университет "Дубна" – на 57 месте, технологический университет в Королеве – на 73 месте, Московский государственный областной университет занял 74 позицию", – цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что агентство RAEX подготовило рейтинг к старту приемной кампании 2019 года. Специалисты организации провели анкетирование более 50 тысяч студентов и 158 вузов страны.
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Новости ПодмосковьяПодмосковьеОльга Забралова
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