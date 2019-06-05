Россия призвала США отказаться от политики раскола венесуэльской армии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает США отказаться от действий, которые направлены на раскол вооруженных сил Венесуэлы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем отказаться от действий, направленных на раскол вооруженных сил Венесуэлы. Этот государственный институт должен стоять на страже конституционного строя, а не участвовать во внутриполитических процессах", - сказала Захарова. Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ

По ее словам, "сейчас, хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, но сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, в том числе, силовых акций низкой интенсивности".

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия приветствует готовность оппозиции и правительства Венесуэлы к диалогу и готова оказать содействие этому.