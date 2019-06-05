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РИА Новости

РИА Новости продолжает лидировать по цитируемости в соцсетях

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип РИА "Новости"
Логотип РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июн – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — по итогам мая 2019 года в очередной раз возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании BrandAnalytics, в минувшем месяце пользователи соцсетей публиковали материалы с сайта ria.ru почти 450 тыс. раз.
Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,1%, а индекс цитируемости — 447 635. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,4% и 300 164), RT на русском (3,1% и 274 754), ТАСС (3,0% и 266 953) и Лента.ру (2,8% и 246 687). В первую сотню рейтинга вошли еще два ресурса МИА "Россия сегодня" – Украина.ру, занявшая 50-е место (0,7% и 60 359), и расположившиеся на 95-й позиции ИноСМИ.ру (0,4% и 31 126).
Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в мае в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 3 624 373. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 168 105), Новости@Mail.ru (265 081), Яндекс.Новости (197 024) и Рамблер/Новости (145 980). Как отмечает Brand Analytics, в мае Telegram продемонстрировал заметный рост цитируемости – на 25%.
Для расчета рейтингов было проанализировано 2,2 млрд сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.
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Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2017.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.
ИноСМИ – интернет-проект медиагруппы "Россия сегодня". ИноСМИ служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. ИноСМИ ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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