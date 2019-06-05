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РИА Новости

Ценовые справочники ОСАГО будут обновляться раз в три месяца, заявили в ЦБ

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ценовые справочники ОСАГО, по которым определяется стоимость ремонта машины после ДТП, теперь будут актуализироваться не раз в полгода, а раз в три месяца, сообщила пресс-служба ЦБ.
Помимо этого, ценовые справочники будут формироваться не для всей страны, а для каждого субъекта РФ. Такое положение содержится в проекте новой редакции методики расчета расходов.
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"Основное отличие от действующей методики - новый порядок формирования и утверждения справочников. Так, в частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов", - сообщили в Банке России.
Также определяется порядок, с помощью которого оценивается размер утраты товарной стоимости автомобиля после ДТП и последующего ремонта. Конкретизировались источники информации о стоимости запчастей, скорректирован и более четко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник. В отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно изучить формирование стоимости запчасти, отметили в Банке России.
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При подготовке проекта ЦБ брал в расчет предложения, поступившие от участников страхового рынка, экспертных организаций, дилеров, автопроизводителей, федеральных органов исполнительной власти.
"В целом предлагаемые подходы направлены на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе", - резюмировали в Центробанке.
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