Ценовые справочники ОСАГО будут обновляться раз в три месяца, заявили в ЦБ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ценовые справочники ОСАГО, по которым определяется стоимость ремонта машины после ДТП, теперь будут актуализироваться не раз в полгода, а раз в три месяца, сообщила пресс-служба ЦБ.

Помимо этого, ценовые справочники будут формироваться не для всей страны, а для каждого субъекта РФ. Такое положение содержится в проекте новой редакции методики расчета расходов.

"Основное отличие от действующей методики - новый порядок формирования и утверждения справочников. Так, в частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов", - сообщили в Банке России.

Также определяется порядок, с помощью которого оценивается размер утраты товарной стоимости автомобиля после ДТП и последующего ремонта. Конкретизировались источники информации о стоимости запчастей, скорректирован и более четко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник. В отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно изучить формирование стоимости запчасти, отметили в Банке России.

При подготовке проекта ЦБ брал в расчет предложения, поступившие от участников страхового рынка, экспертных организаций, дилеров, автопроизводителей, федеральных органов исполнительной власти.