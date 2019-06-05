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РИА Новости

Путин провел рабочую встречу с врио главы Астраханской области Бабушкиным

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, назначенным врио главы Астраханской области, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив врио Бабушкина.
"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области", - говорится в сообщении.
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Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".
С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В сентябре 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Бабушкин является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса и полковником запаса. Награжден Орденом Мужества, различными ведомственными наградами.
Сергей Морозов
Вчера, 14:09
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
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Обсудить 3
Владимир ПутинАстраханская областьПолитика
Популярные комментарии
Так цель стоит не развитие России, а удержание власти любыми способами, в приоритете силовые способы. Ибо для развития страны нужно думать и работать... А этот путь избавляет от необходимости думать
5 июня, 14:42
ddrugl
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Сергей Морозов
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
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