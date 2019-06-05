Путин провел рабочую встречу с врио главы Астраханской области Бабушкиным

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, назначенным врио главы Астраханской области, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив врио Бабушкина.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области", - говорится в сообщении.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В сентябре 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.