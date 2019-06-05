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РИА Новости
Культура

Волочкова на открытии сезона в Анапе будет парить в воздухе с клоуном

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, которая бесплатно выступит на открытии курортного сезона в Анапе после отказа мэра оплачивать ее шоу, продемонстрирует гостям праздника номер в воздухе с клоуном, сообщает администрация муниципалитета.
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.
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С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке.🙈 Поверьте, это очень сложно и рискованно!🙏🏻 Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность!🙏🏻👍🏼 его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал Цирк дю Солей.👍🏼 Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун.💃🏼🤹‍♂️ Как же это завораживающе! И этот номер так же включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости г.Анапа 9 июня в Городском театре.👍🏼 А позднее и в разных городах России и мира.😊 Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях.. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк # балеринаиклоун #анапа

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

После этого Волочкова объявила о том, что сделает жителям и гостям курорта подарок и выступит на открытии сезона 8 июня на Театральной площади Анапы бесплатно. Она при этом согласилась с тем, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне, однако заметила, что анапский мэр "решил попиариться за ее счет", пояснив, что никаких переговоров о деньгах не было.
"Волочкова готовит уникальный номер специально для выступления в Анапе в новом для себя амплуа. Артистка будет работать в воздухе… В роли доброго клоуна в воздушном номере будет заслуженный артист России, создатель… цирка нового формата Global Circus Николай Челноков", - сообщает пресс-служба горадминистрации. Отмечается, что в паре с ним 9 июня Волочкова выступит в шоу-программе "Балерина и клоун".
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31 мая, 11:50
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Также, по данным администрации Анапы, на празднике открытия сезона Волочкова станцует под песню "Балерина" в собственном исполнении вместе с юными балеринами из местных ансамблей и школ искусств, а на следующий день даст бесплатный мастер-класс для одаренных детей Анапы.
Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы и цирк.
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КультураАнастасия ВолочковаАнапа
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